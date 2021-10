Jade, Amanda Leat et Eric Dussart

Ce samedi 25 septembre 2021, Amanda Lear était l'invitée d'Eric Dussart et Jade dans On Refait La Télé, pour parler de la pièce Qu'est-il arrivé à Bette Davis et Joan Crawford ?, actuellement au Théâtre de la Porte Saint-Martin à Paris. Une pièce de Jean Marboeuf, avec Michel Fau - également metteur en scène - qui se tiendra jusqu'au 24 octobre prochain.

Ce matin, la comédienne, détentrice d'un passeport britannique, a notamment révélé pourquoi elle veut devenir Française depuis le Brexit. Elle a aussi expliqué la raison pour laquelle elle n'a pas aimé participer à Danse avec les stars en Italie.

L'ancienne muse de Salvador Dalí a donné son avis sur l'émission Affaire conclue et les objets qui y sont vendus par certains candidats. Amanda Lear a révélé le nom du jeu télé qu'elle a failli présenter il y a quelques années, sa participation manquée à l'édition 2021 de l'Eurovision, ou encore le montant de son cachet au théâtre.

Celle qui publiera son 20e album studio intitulé Tuberose le 22 octobre prochain est ensuite revenue sur son rapport à la popularité. Elle s'est exprimée sur le biopic consacré à Salvador Dalí et qui vient d'être tourné. Enfin, Amanda Lear a confié pourquoi elle a décidé de ne jamais avoir d'enfant : "J'aurais été une maman insupportable", a-t-elle notamment affirmé avec humour et tendresse... Des propos à retrouver en intégralité et en vidéo ci-dessus...

