publié le 14/04/2021 à 22:00

Pendant cette semaine du 12 au 16 avril 2021, Bonus Track vous propose un format exceptionnel. Durant chaque émission, retrouvez l'histoire de deux albums qui ont marqué la chanson internationale.

Au programme ce mercredi 14 avril, un album sorti en mars 1995 et signé Céline Dion, D'eux. Retrouvez également les albums The Dark Side of the Moon des Pink Floyd (1973) et enfin Entre gris clair et gris foncé, célèbre album de Jean-Jacques Goldman. En complément, Steven Bellery, que vous entendez souvent dans le journal de la musique, vous comptera l'histoire d'un tube que le journaliste de RTL a lui-même choisi.



L’émission musicale animée par Éric Jean-Jean vous fait découvrir tous les secrets de vos chansons préférées. Grâce à des histoires parfois méconnues et des anecdotes, vous n'écouterez plus jamais ces tubes planétaires de la même façon…