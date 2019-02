publié le 14/11/2018 à 09:02

Il y a un peu plus de 15 jours, on vous présentait les 12 disques en lice pour le prix de l'Album RTL de l'année 2018. Plusieurs dizaines de milliers d'internautes ont voté sur notre site RTL.fr pour les départager. Voici les 5 albums qui ont recueilli le plus de votes et qui sont donc qualifiés pour la finale.



Louane, Angèle, Marc Lavoine, Zazie et Mylène Farmer sont les cinq finalistes de cette nouvelle édition du concours.

Les modalités du prix de l'Album RTL de l'année 2018 sont les suivantes : l'Album RTL de l'année, en partenariat avec Télé loisirs, concerne un enregistrement studio de chansons majoritairement originales, d'un artiste vivant français ou de pays francophone, dont la période de sortie commerciale est située entre le 1er novembre 2017 et le 30 octobre 2018. Pour être en lice, le disque doit compter au moins une diffusion sur l'antenne de RTL au cours de la période suscitée.



Le nom de l'album lauréat sera dévoilé par Anthony Martin dans Laissez-vous Tenter sur l'antenne de RTL, le lundi 10 décembre 2018. Ce sera le 13ème vainqueur du Prix, il succédera à Julien Doré qui avait remporté le trophée l'année dernière.

Rappel : les 5 albums finalistes

Louane - Louane

Angèle - Brol

Marc Lavoine - Je reviens à toi

Zazie - Essenciel

Mylène Farmer - Désobéissance