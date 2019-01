publié le 29/10/2018 à 09:09

En quatre ans, elle a cartonné dans La Famille Bélier, vu par plus de sept millions de Français en salles, rôle qui lui a valu le César du meilleur espoir féminin. Puis, a sorti un premier album vendu à 1.5 million d'exemplaires. Un disque récompensé par la Victoire de l'album révélation de l'année.



Qu'il y-a-il de plus périlleux qu'un deuxième album après un carton ? On peut se répéter ou tout changer. Eh bien Louane n’a fait ni l'un ni l'autre. Deux ans et demi après l'immense succès de Chambre 12, elle est de retour avec quinze nouvelles chansons. Une révolution en douceur, une évolution pleine de fraîcheur. C'est un disque de pop française, de chansons qui lui ressemblent : fragiles et touchantes, optimistes et pétillantes.

"Pour moi la musique n’est pas une question d’âge mais une question d’envie. Pour la couleur de l’album, j’avais envie que ce soit éclectique et cohérent à la fois, avec les textes et les thèmes récurrents : le temps, le manque, la découverte", avait-elle confié au micro de RTL. La production est éthérée. La voix gagne en relief. On découvre un petit grain qui donne parfois quelques frissons. Elle s’est entourée d'un casting prestigieux d'auteurs compositeurs. Des plumes d'artistes confirmés comme Benjamin Biolay ou Julien Doré. Ainsi que de paroliers de sa génération à l'instar de Tim Dup ou Vianney.

Sera-t-il l'Album RTL de l'année 2018 ? Du 29 octobre jusqu'au 11 novembre, vous pourrez voter pour votre enregistrement favori, parmi les 12 proposés par les équipes artistiques de RTL.



