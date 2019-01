publié le 29/10/2018 à 09:13

Après trois ans d'absence, Mylène Farmer revient en force avec son onzième album studio, intitulé Désobéissance. Sorti le 28 septembre 2018, celui-ci dégage la force tranquille qu'on connaît de l'artiste. Sur la pochette du disque, l’interprète de Sentimentale apparaît impériale, nonchalamment assise sur un large fauteuil vert, avec un fin sourire, en blouson de cuir avec bottes de cavalière et chemise à jabot, comme si elle était tout juste rentrée du champ de bataille. On retrouve le look de Libertine (1986).



Elle est à la fois l'héroïne romantique et sexy, et la femme forte et libre, qui tient à distance les symboles du pouvoir. La chanteuse apparaît plus sereine face à ses démons, on l'entend d'ailleurs rire dans le disque. "J'ai la chance de faire un métier qui me passionne et un public qui m'aime", confie la chanteuse.

Sentimentale, l'un des sept titres de ce nouvel album est composé et produit par le DJ niçois Feder. C'est l'une des grandes réussites de ce CD. C'est à la fois classe et moderne. Feder jette dans l'univers de la chanteuse un voile électro sensuel, sombre et chaud.



Sera-t-il l'Album RTL de l'année 2018 ? Du 29 octobre jusqu'au 11 novembre, vous pourrez voter pour votre enregistrement favori, parmi les 12 proposés par les équipes artistiques de RTL.



