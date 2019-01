publié le 29/10/2018 à 09:29

Ne l'appelez plus "Christine and the Queens" mais simplement "Chris". La chanteuse, dont le véritable nom pour l'état civil demeure Héloïse Letissier, ne s'est pas simplement rebaptisée, elle montre l'amputation du nom qui l'a rendu célèbre en barrant "tine and the Queens". Sur son site officiel, sur les réseaux sociaux, l'ancienne image est rayée d'un trait.



"Il va falloir s’habituer à m'appeler Chris, commence la chanteuse rencontrée par RTL. Ce cycle qui s'ouvre avec ce nouveau titre et ce deuxième album, il est celui de l'évolution du personnage. Chris c'est un surnom avec encore moins de genre, avec encore moins de manière aussi. C'est aussi une façon très rapide d'appeler une petite canaille aussi", note-t-elle.

Ce deuxième album est une réinvention. "J'adore les grands gestes qui sont ceux de grandes discographies, où chaque album est une remise en question de son travail et répond à l'autre, explique-t-elle. Les David Bowie, Kanye West, Madonna se réinventent et en même temps restent les mêmes personnages". Ce nouvel album est avant tout un son, une couleur. Le premier titre pose les bases de Chris et de son identité. "Le son est clairement inspiré par le G-funk. Ça a été une des grosses inspirations pour le deuxième album. Plus de testostérone, plus de sueur, plus de rythmes mais on reste dans le minimalisme", annonce la chanteuse.

