publié le 13/11/2020 à 08:40

C'est l'événement de la semaine. AC/DC est de retour. Le groupe de hard-rock australien publie Power Up. Un disque enregistré à Vancouver, au Canada.

Il y a trois ans et demi, AC/DC avait disjoncté. Le chanteur Brian Johnson avait dû quitter le groupe à cause de soucis de surdité qu'il a réussi à surmonter depuis. Cliff Williams, le bassiste, avait annoncé qu'il prenait sa retraite, Phil Rudd, le batteur, était empêtré dans des problèmes judiciaires, soupçonné d'avoir engagé un tueur à gages (il a finalement été mis hors de cause).



Et pourtant, voici le 17e album d'AC/DC, porté par l'électrisant single Shot in The Dark. On retrouve Brian Johnson, 73 ans, au micro. Il est là depuis depuis 1980 et il s'agit de son 11e album. En 2016, Axl Rose (Guns N' Roses) l'avait remplacé sur la dernière tournée du groupe. Malcolm Young, lui, est mort en 2017 à l'âge de 64 ans et dans cet album, le titre Through The Mists Of Time lui rend hommage.

Une partie des riffs ont été créés en 2008 au moment de la création de l'album Black Ice, ceci explique pourquoi Malcolm Young apparaît dans les crédits de tous les morceaux. Son frère, le guitariste de génie Angus Young, lui, est toujours de la partie. RTL a pu s'entretenir avec le musicien pour parler de cet album Power Up.

Des "ondes positives" et le miracle "Power Up"

"Ah ça, c’est sûr que la route a été compliquée, confie le guitariste au célèbre costume d'écolier. Mais au final, tout est bien qui finit bien. Je ne dis pas que ça a été facile… On ne sait jamais de quoi la vie va être faite, mais au fond de moi, j’avais une forme de pressentiment, je savais qu’il y aurait un autre projet d'AC/DC."

Angus Young poursuit : "Il y avait beaucoup d’inconnues devant moi. Mais les bonnes nouvelles se sont enchainées. Brian [Johnson] - donné pour sourd – n'a jamais cessé de voir des spécialistes, il a bénéficié d’une nouvelle technologie qui l’a sauvée. Cliff, le retraité, m’avait dit très vite qu’il était prêt pour un nouveau combat. Puis, tout le monde était ravi d’être de l’aventure... Les ondes étaient très positives, on était tous optimistes !"

> AC/DC - POWER UP (LIMITED EDITION DELUXE LIGHTBOX UNBOXING)

Il me reste des chansons de côté pour un prochain album Angus Young Partager la citation





"Avant qu’on ne sorte l’album Black Ice, on avait eu plusieurs années de libre. Et, avec Malcolm, on s’était longuement concentré sur la création. On avait écrit et composé énormément de chansons. Vous n’avez pas idée ! On a enregistré Black Ice en 2008 et il nous restait tellement de morceaux encore. J'y ai donc puisé toutes les chansons de Rock or Bust, celles de cet album, et il m'en reste encore de côté pour un prochain album d'AC/DC. Enfin… si tout le monde veut continuer et qu’on reste solides physiquement !", révèle Angus Young au micro de RTL.

"Les chansons avaient toutes été maquettées. Sur certains enregistrements, Malcolm joue une guitare acoustique, parfois il est à la batterie et moi à la guitare. J’aurais pu - avec la technologie d’aujourd'hui - utiliser des moments où Malcolm joue de la guitare, utiliser ses riffs. Mais ça ne lui aurait pas ressemblé, reconnaît-il. J’aurais eu comme l'impression de piller sa tombe. Par contre, j’ai tout réécouté ce qu’on a fait ensemble. J’ai mes propres riffs mais je les fusionne à ce qu’on a fait dans le passé tous les deux pour m’assurer qu’il aurait fier du morceau fini."

On n’a jamais dévié de notre route Angus Young Partager la citation





> It's a Long Way to the Top (If You Wanna Rock 'N' Roll)

Angus Young évoque aussi pour RTL ses souvenirs, les débuts du groupe et la création de leur inimitable marque de fabrique : "Dès nos débuts, on a été surpris du succès ! D’ailleurs, une de nos premières chansons s’appelait It's a Long Way to the Top. Elle disait que la route était longue vers le rock. On avait tout planifié et on s’y est tenu. Ce style de musique a mis des années à l’imposer, le monde a pris son temps pour comprendre ce que nous étions en train de faire. On a développé un style. Et on n’a jamais dévié de notre route, on n’a jamais pris un autre chemin. Parfois, on nous disait avec Malcolm, 'mais vous avez enregistré tous vos albums en même temps, ou quoi ?'. C’est vrai que beaucoup de nos disques sonnent de la même manière. C’est comme ça qu’on joue, c’est comme ça qu’on fait. C’est presque une signature, une recette."



"Je crois que lorsque nous étions jeunes, nous étions… très jeunes... On a tous eu un moment très sauvage durant notre jeunesse. Mais comme tout le monde je pense. Ça fait partie de la vie ! Mais, mon truc à moi, c’est que la musique a une place énorme dans ma vie, et c’est ça qui me rend 'sauvage'… J’ai toujours la même relation avec ma guitare d’ailleurs. J’en joue dès que je peux. Quand ça me titille, je vais dans mon petit studio, j’attrape une guitare, et je m’amuse. Ça fait véritablement partie de moi. Si je m’en éloigne trop longtemps, c’est comme si je me retrouvais dans un film de cow-boy, au milieu d’une fusillade, mais sans pistolet !"