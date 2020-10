VIDÉO - AC/DC dévoile le clip électrisant de son single "Shot in The Dark"

AC/DC - Shot In The Dark (Official Video)

publié le 27/10/2020 à 06:10

Un logo en néon rouge grésillant, une guitare branchée sur un ampli, et une scène de concert… AC/DC a enfin dévoilé le lundi 26 octobre le clip tant attendu de Shot in The Dark, premier single survolté de son nouvel album Power Up.

Le groupe de hard rock australien a fait simple et efficace. Pas de mise en scène, pas d’effets visuels, encore moins de scénario original. La vidéo d'une durée de 3 minutes 15 montre la formation interpréter son nouveau titre dans des conditions proches du live, le tout entrecoupé d'images de ses membres sur fond rouge.

Angus Young, le célèbre guitariste d'AC/DC, assure le show. Retrouvant son costume d’écolier, il effectue son fameux "duckwalk", une démarche popularisée par Chuck Berry, qui consiste à avancer sur scène en sautant sur un pied tout en jouant. Brian Johnson, casquette vissée sur la tête, est également à l’honneur dans le clip.

Le chanteur à la voix rauque avait été temporairement remplacé par Axl Rose, le leader des Guns 'n' Roses, lors de la dernière tournée d'AC/DC en 2016 en raison de problèmes de surdité. Derrière Brian Johnson, on retrouve Stevie Young, Cliff Williams et Phil Rudd, le batteur, qui retrouve le quintet australien après en avoir été écarté plusieurs années.

Un clip réalisé par un fidèle collaborateur du groupe

Le clip électrisant de Shot in The Dark a été tourné le 25 février dernier à Amsterdam. Il est signé David Mallet, fidèle collaborateur d’AC/DC, qui a réalisé de nombreuses vidéos pour le groupe dont celle de Thunderstruck. Ce célèbre réalisateur britannique a notamment travaillé avec David Bowie, Queen ou encore Iron Maiden.

Le groupe australien n'a rien laissé au hasard ces dernières semaines. Après avoir surpris la planète rock en postant un éclair lumineux sur les réseaux sociaux le 28 septembre, AC/DC a distillé les indices au fur et à mesure (un hashtag, une photo noir et blanc, un teaser), avant de dégainer Shot in The Dark, sa première chanson inédite depuis 2014.

Power Up, le 17e album du groupe, sortira le 13 novembre prochain. Produit par Brendan O'Brien, déjà aux manettes de Black Ice (2008) et Rock or Bust (2014), il comportera 12 titres. Ce disque est également le premier sans Malcolm Young, décédé en 2017. Selon Angus Young, ce nouveau LP constitue un hommage à son frère, "comme Back in Back était un hommage à Bon Scott".