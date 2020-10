AC/DC : ce qu'il faut savoir sur "Power Up", le nouvel album du groupe

publié le 09/10/2020 à 10:02

Il a suffi d’un éclair rouge clignotant dans le noir. Le 28 septembre dernier, AC/DC a surpris tout le monde en annonçant son grand retour. Un come-back inespéré après des années sombres marquées par les problèmes auditifs du chanteur Brian Johnson, les déboires judiciaires du batteur Phil Rudd, la retraite du bassiste Cliff Williams, mais surtout les décès de George Young, "mentor" du groupe, et du guitariste Malcolm Young.

AC/DC semblait avoir définitivement débranché les guitares. Pourtant, Angus Young, le légendaire guitariste à l’éternelle tenue d'écolier, n’avait pas perdu le feu sacré. En coulisses, il continuait à plancher sur des morceaux. Puis, Brian Johnson a fini par résoudre une partie de ses soucis de surdité grâce à un traitement expérimental. Enfin Phil Rudd et Cliff Williams ont réintégré la formation.

Après un teasing de plusieurs jours, AC/DC a dévoilé son nouveau single Shot in The Dark le 7 octobre au petit matin, un titre survolté dans la veine des classiques du groupe. Les Australiens ont également mis fin à des mois de rumeurs : un nouvel album intitulé Power Up sortira le 13 novembre prochain.

Un disque en "hommage" à Malcolm Young

Il s’agira du 17e disque d’AC/DC, le premier sans Malcolm Young, décédé en 2017. Power Up lui sera quelque sorte "dédicacé", a révélé son Angus, au magazine américain Rolling Stone. Selon le guitariste, ce nouveau LP sera un hommage à son frère, "comme Back in Back était un hommage à Bon Scott" (ex-chanteur d'AC/DC mort brutalement il y a 40 ans à l'âge de 33 ans).

Enregistré entre la fin 2018 et début 2019, Power Up a été produit par Brendan O’Brien, déjà aux manettes de Black Ice (2008) et Rock or Bust (2014). Le célèbre producteur a collaboré plusieurs fois dans le passé avec Bruce Springsteen, Incubus et Pearl Jam.

Pochette de l'album "Power Up" d'AC/DC Crédit : Columbia / Sony

Le nouveau AC/DC contient 12 titres, tous co-crédités Malcolm Young : Realize, Rejection, Shot In The Dark, Through The Mists of Time, Kick You When You’re Down, Witch’s Spell, Demon Fire, Wild Reputation, No Man’s Land, Systems Down, Money Shot et Code Red.



Power Up sortira sous plusieurs formats : versions digitales, vinyles, CD... L'édition limitée est une boîte avec un logo AC/DC qui clignote pendant que Shot In The Dark résonne via un haut-parleur intégré. Les Australiens n’ont pas fini de nous surprendre.