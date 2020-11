7. AC/DC : Zégut raconte comment le groupe a conquis la France et présente "Power Up"

La sortie d'un nouvel album d'AC/DC est toujours un événement, Power Up, disponible le 13 novembre 2020 ne fait pas exception à la règle. Brian Johnson retrouve sa place de chanteur, Phil Rudd est de nouveau à la batterie, Cliff Williams à la basse, et bien sûr Angus et Stevie Young à la guitare.

C'est l'occasion pour Francis Zégut de se replonger dans l'histoire de ce groupe australien qu'il considère comme le plus grand groupe du monde.

L'animateur de Pop-Rock Station by Zégut sur RTL 2 a commencé sa carrière à la radio comme assistant de l'émission de Max Meynier, Les Routiers sont sympas, avant de se voir confier la programmation musicale de Poste Restante, toujours sur RTL par Jean-Bernard Hebey. Un rêve devenu réalité pour ce passionné de musique.

En 1976, AC/DC connait des début difficiles, notamment en France avec un festival raté dans les arènes romaines de Nîmes et un concert au Pavillon à Paris devant seulement quelques centaines de personnes. Mais en 1979 l’arrivée du producteur Robert John "Mutt" Lange change le destin du groupe. Highway To Hell sort le 3 août de la même année. L’Amérique s’embrase et l’Europe suit.

AC/DC, l'essence même du rock

Pour le European Highway To Hell Tour, AC/DC donne une série de concerts, dont un coup double le 9 décembre 1979 au Pavillon de Paris. Deux concerts filmés pour les besoins du tournage du film Let There Be Rock. RTL enregistre.

C'est à ce moment que la vie de Francis Zégut bascule. Il assiste à l'éruption d’un phénomène. L'essence même du rock. La bande-son du film est incluse dans le coffret Bonfire en 1997, dans lequel l'animateur est crédité comme "assistant archiviste" car la version de Bad Boy Boogie que le groupe possédait était inutilisable, et Francis Zégut avait dans un carton une copie de l’enregistrement du concert du Pavillon.

Après The Beatles, The Rolling Stones, Led Zeppelin, Black Sabbath, voilà donc AC/DC accroché au revers de son histoire musicale, une histoire qui va guider sa vie avec la création le 8 août 1980 de l’émission des "sculpteurs de menhirs" : Wango Tango, un show radio de dingue, hurlant, déconnant et diffusant bien sûr du hard rock et du Métal. Dix ans d’existence durant lesquels Zégut va programmer plus de 5.000 fois AC/DC.

La pochette de l'album "Power Up" d'AC/DC Crédit : Columbia / Sony

Power Up, le nouvel album d'AC/DC, sort chez Sony le 13 novembre 2020.

