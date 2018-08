publié le 08/08/2018 à 19:41

La carrière d'AC/DC est pleine de rebondissements et de tragédies, de la mort prématurée de son chanteur original Bon Scott en 1980 à celle du guitariste fondateur Malcolm Young en 2017, en passant par les démêlés judiciaires du batteur Phil Rudd, soupçonné pendant un temps de complot pour meurtre.



En 2016, les problèmes d'audition du chanteur Brian Johnson avaient également défrayé la chronique musicale et provoqué l'arrivée, pour le remplacer sur quelques dates de concert, du fantasque chanteur des Guns N' Roses Axl Rose. Depuis l'automne 2016, le groupe semble être en pause pour une durée indéterminée.

Aujourd'hui, une photo prise par un fan et partagée sur Twitter à l'entrée des studios Warehouse de Vancouver (Canada), où le groupe de hard-rock a déjà enregistré plusieurs albums, laisse penser qu'AC/DC pourrait préparer son grand retour. Sur l'image, on voit en effet Brian Johnson et Phil Rudd, tout sourire et manifestement très complices.

AC/DC rumour update: photo shows Phil Rudd and Brian Johnson in Vancouver https://t.co/h0OESDjQm6 #ACDC #Vancouver pic.twitter.com/oCSxngwmBz — The Georgia Straight (@georgiastraight) 8 août 2018

Il n'en fallait pas plus pour alimenter les rumeurs d'enregistrement de nouveaux morceaux et, pourquoi pas, d'un successeur à Rock Or Bust,le dernier opus du groupe australien sorti en 2014.