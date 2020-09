publié le 24/09/2020 à 07:15

Entre 1980 et 1990 on pouvait entendre du hard rock sur RTL dans deux émissions : WRTL et Wango Tango. Wango Tango, "l'émission des sculpteurs de menhirs qui beurrent la tartine des deux côtés", était animée par Francis Zégut.

Le 9 décembre 1979, AC/DC se produit au pavillon de Paris. Un concert filmé par Eric Dionysius et Eric Mistler qui sortira sous le titre Let There Be Rock. RTL avait enregistré l'intégralité du concert avec un camion mobile que le regretté Dominique Farran avait diffusé en live un samedi dans WRTL Live.

Dans Wango Tango, Francis Zégut a reçu des groupes, des artistes mais aussi des milliers de fans qui sont venus pour demander une carte postale ou une dédicace. Parmi eux, il y avait Arnaud Durieux, un fan d'AC/DC qui collectionnait tout ce qu'il pouvait trouver sur son groupe fétiche. De fil en aiguille, il est devenu proche du groupe australien et un de leurs contacts en France.

Zégut, "assistant archiviste", d'AC/DC

Quand AC/DC a commencé à travailler sur Bonfire, le coffret hommage à Bon Scott sorti en 1997, le groupe voulait inclure Bad Boy Boogie, extrait de ce fameux concert du Pavillon de Paris. Mais la version de leur bande était abîmée et le morceau inutilisable. Arnaud Durieux a donc appelé Francis Zégut pour lui demander s'il avait gardé l'enregistrement de RTL.

Après une recherche dans les cartons de la radio, l'animateur finit par trouver une copie du concert en stéréo avec un Bad Boy Boogie intégral et sans défaut. Un coursier passe prendre la bande le lendemain pour l'amener à la maison de disque à Londres qui l'envoie au groupe en Australie.

C'est donc grâce à Francis Zégut que la version de Bad Boy Boogie du concert de 1979 s'est retrouvé sur Bonfire. Avec pour le remercier une mention "assistant archiviste" dans les crédits du coffret.

