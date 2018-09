Yann Moix, "un mec de droite qui est très souvent de gauche"

publié le 24/09/2018 à 20:10

Quand il dézinguait à la télé le samedi soir, il recevait environ 200 lettres d'insultes par jour. Il faut dire que Yann Moix critique avec la plume d'un poète et la délicatesse d'un char Leclerc : Houellebecq, c'est le droopy des partouzes, Mélenchon c'est Pétain à l'envers. Dernièrement, c'est à la police qu'il s'en est pris. Vous voyez le genre.



Outrance facile, tête à clash, énervé cathodique... Dans la vraie vie, il est, paraît-il, bien différent. Ni arrogant, ni haineux, mais parfois susceptible et parano. Teigneux et touchant disait Pascal Sevran. Le type qui s'emporte mais qui s'excuse ensuite.

Un hypersensible, écorché vif, démesuré et frénétique, "magnifiquement fou" selon son éditeur. Politiquement, Moix se décrit comme "une girouette, un mec de droite qui est très souvent de gauche". Inconstant peut-être, touche-à-tout c'est sûr.

Une personnalité brillante

Sa mémoire est quasi sans limite : Moix est hypermnésique. Incollable, limite obsessionnel. Le fils de Rain Man et de Charles Péguy, son auteur fétiche, son modèle. Il a toujours voulu être écrivain, un grand écrivain. Pour y arriver, tout jeune, il s'est invité dans le bureau de Philippe Labro, alors patron de RTL. Il a écrit à BHL, devenu son mentor. "Il avait déjà cet air de boxeur concentré, dit le philosophe... et le don de faire jouir les mots."



Premier livre à 28 ans, Goncourt du premier roman. Podium, il en fait un film à succès, plus de 3 millions et demi d'entrées. Et puis il a décroché le Renaudot avec Naissance, un pavé de plus de 1.000 pages, 1,3 kilo de littérature à l'état brut. Une délivrance : fini le syndrome de l'imposteur. "Même si je reste intranquille", dit-il. La littérature, c'est sa vraie passion, son moteur, sa religion.

La littérature, et les femmes...

Ça va ensemble en fait, d'ailleurs son premier roman il l'a écrit pour récupérer une ex. Ado, il collectionnait les râteaux. On n'emballe pas trop en déclamant du Baudelaire. Devenu célèbre, il a pris sa revanche en consommant sans modération avec une arrogance de gros macho germanopratin. Mais on le dit aussi cœur d'artichaut, terriblement romantique, capable d'écrire une lettre d'amour par jour pendant des années.



Il serait même enfin sage, fidèle peut-être... Mais toujours paniqué à l'idée d'avoir des enfants. C'est que son enfance à lui est une plaie béante. Le martinet dans la cuisine, les coups, les humiliations. À 8 ans, ses parents brûlent les BD qu'il écrit, ils déchirent ses pièces de théâtre. C'est contre eux qu'il s'est construit., gamin blessé qui remplit de mots le puits sans fond des chagrins d'enfance.