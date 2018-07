publié le 19/07/2018 à 14:00

Réalisé par l'écrivain Yann Moix, le film Podium met en avant Bernard Frédéric (Benoît Poelvoorde), un fan inconditionnel de Claude François. Ce banquier a pour objectif de remporter un concours, baptisé "La nuit des sosies", sous les traits de son chanteur préféré. Un personnage fantasque, obsessionnel et patibulaire, que seul Benoît Poelvoorde pouvait incarner, selon Marc Missonnier, le producteur du film.



"C'est un rôle complétement dingue à jouer pour Benoît. Il offre une prestation physique exceptionnelle (...) Il méritait un César pour sa performance, il ne l'a pas eu à ma grande déception", nous confie-t-il. Les enfants de Claude François : Claude François junior et Marc François ont beaucoup aimé la prestation du trublion belge, mais ont hésité à donner leur accord sur certains points du film.

"Lorsque Benoît Poelvoorde décide de reproduire la scène de décès du chanteur, dans son bain avec l'ampoule, ces fils ne voulaient pas qu'elle soit présente au montage (...) c'est seulement après de nombreuses négociations qu'on a pu l'ajouter", explique le producteur de 47 ans. Avec ses 3,5 millions entrées sur le sol français, Podium est le troisième plus gros succès de Benoît Poelvoorde derrière Astérix aux Jeux olympiques (6,8 millions) et Rien à déclarer (8,1 millions).



Également dans "Laissez-vous tenter" ce jeudi 19 juillet

L'ex-chanteuse des Rita Mitsouko, Catherine Ringer qui est actuellement en tournée pour son deuxième album solo, Chroniques et fantaisies, se confie sur son parcours musical. "Quand j’étais enfant, j’adorais aller à l'école pour assister au cours de chant" confie-t-elle.



Enfin, le romancier américain, Dan Brown, raconte comment à travers son dernier livre, intitulé, Origine, il a conçu le scénario. "Je ne peux décrire les lieux et mes personnages les plus importants que si je me rends sur place pour apprendre" explique-t-il au micro de RTL.