publié le 07/01/2019 à 19:30

Dans une interview accordée au magazine Marie Claire, l'écrivain Yann Moix s'est dit "incapable d'aimer une femme de cinquante ans, je trouve ça trop vieux". L'écrivain explique plus précisément que "le corps des femmes de 25 ans est extraordinaire". Des propos qui ont évidemment suscité une avalanche de réactions, souvent négatives, sur les réseaux sociaux.



Olivia Grégoire, députée La République en Marche de Paris, réagit au micro de RTL : "Je pense sincèrement que ce sont des paroles idiotes", explique la femme politique. "Je trouve les mots extrêmement choquants, j'aimerais comprendre en quoi les femmes de 50 ans sont invisibles."

La députée évoque également des propos sur les femmes asiatiques tenus par l'auteur : "Je ne sors qu'avec des Asiatiques. Essentiellement des Coréennes, des Chinoises, des Japonaises. Je ne m'en vante pas. On essaie d'être dans la vérité et dans la franchise. Beaucoup de gens seraient incapables de vous l'avouer car c'est du racialisme. C'est peut-être triste et réducteur pour les femmes avec qui je sors, mais le genre asiatique est suffisamment riche, large et infini pour que je n'en ai pas honte."

La réaction de l'élue est tout aussi radicale : "Quel est l'intérêt de l'étaler aux yeux et à la vue de tous ?", s'interroge-t-elle ?