publié le 10/03/2019 à 15:31

"En ce qui concerne Michael Jackson, je n'ai strictement aucun humour". Yann Moix est un grand fan du King of pop disparu le 25 juin 2009, et il a décidé de défendre la réputation du chanteur légendaire. Car dans un documentaire intitulé Leaving Neverland, qui sera diffusé sur M6 le 21 mars, des personnes se présentent comme ayant été victimes d'abus sexuels de la part de Michael Jackson, alors qu'elles étaient mineures.



"J’ai toujours adoré Michael Jackson et je le défendrai jusqu’au bout", a assuré Yann Moix sur le plateau de Salut les Terriens. Il commence par relever que le documentaire "oublie la présomption d’innocence", puis explique la théorie qui est sienne : "Michael Jackson était un enfant. Or, un enfant, ça ne couche pas avec les autres enfants. Un enfant, ça ne couche qu’avec les adultes qui forcent les enfants à coucher", expose alors l'écrivain-chroniqueur.

"Non seulement Michael Jackson n’était pas pédophile mais je vais aller plus loin. Je vais inventer un mot : c’est un im-pédophile", assure Yann Moix. Il termine son billet en demandant de laisser Michael Jackson tranquille. "Foutez-lui la paix à Michael Jackson, dans son éternité de Neverland où le sexe n’existe pas plus que la mort", conclut-il.