Will Smith : sa femme Jada Pinkett révèle qu'ils sont séparés depuis sept ans

Jada Pinkett Smith et Will Smith, le 10 décembre 2015

C'est l'un des couples stars d'Hollywood. Jada Pinkett Smith et Will Smith sont mariés depuis le 31 décembre 1997 et ont aujourd'hui deux enfants. Mais depuis sept ans, le couple serait en réalité secrètement séparé. C'est ce que révèle Jada Pinkett Smith dans son livre autobiographique Worthy qui sortira le 17 octobre aux États-Unis. Dans une interview pour le média People, l'artiste s'explique sur ce long silence : "Nous ne voulions pas que les gens sachent ce qu'il se passait entre nous. Nous pensions que ça ne les regardait pas".



Dans son livre, l'actrice revient également sur le célèbre épisode de la gifle de Will Smith à Chris Rock à la cérémonie des Oscars en 2022, qui avait fait le tour du monde. Lors de cette fameuse soirée, l'acteur avait assené une violente gifle à l'humoriste après que celui-ci a lancé une mauvaise blague sur l'alopécie de sa femme. Il s'était plus tard excusé publiquement et avait démissionné de l'Académie des Oscars.



"Un sketch"

Au moment de la gifle, Jada Pinkett Smith pense qu'il s'agit d'un "sketch". "Ce n’est que lorsque Will crie à Chris depuis son siège de garder le nom de sa femme hors de sa putain de bouche, puis le répète, que je perçois la gravité de la situation, et que, non, ce n’est pas un sketch", se rappelle l'actrice de 52 ans. "Je ne comprends pas pourquoi Will est si bouleversé. Nous vivions des vies séparées et étions là en famille, pas en tant que mari et femme", poursuit-elle dans son livre.

Dix-huit mois après cette soirée, le couple n'est toujours pas officiellement divorcé. "On essaye toujours de comprendre ce qui nous arrive", explique la quinquagénaire à People. "Nous avons travaillé très dur ensemble. Nous avons un amour profond l’un pour l’autre, et nous allons découvrir à quoi le divorce ressemble pour nous", conclut-elle.



