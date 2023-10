Vacances : une technique secrète dévoilée pour réserver les vols les moins chers

Si vous êtes en pleine recherche d'un voyage pour les vacances de Noël, un "code secret" a été dévoilé pour obtenir les vols aux meilleurs prix. Il faut le reconnaître, réserver ses billets d'avion s'avère souvent être un véritable casse-tête, car en quelques minutes, ils peuvent augmenter, baisser puis augmenter à nouveau. Une variation en raison de l’offre et de la demande, car si l’avion ne se remplit pas par exemple, la compagnie peut baisser les prix.





L'astuce est publiée par la tiktokeuse AroundTheAtlas, dans une vidéo qui a déjà récolté plus d’un million de vues. Sur le site de réservation Google Flight, il suffit de remplir la date souhaitée, le lieu de départ et cocher l'option aller-retour. En revanche, le secret, c'est qu'il ne faut pas remplir la destination. Une fois la recherche validée, une carte du monde qui s’affiche avec le choix des plus grandes villes et les prix les moins chers. Par exemple, un voyage Paris-Milan, ou Paris-Dublin revient à 30 euros aller-retour. Vous pouvez choisir aussi une destination hors Europe, un Paris-New York revient à 350 euros aller-retour.

Des périodes plus avantageuses

D'autres astuces existent pour voyager moins cher. Tout d'abord, cela passe par la date : les périodes hors vacances scolaires, ou en pleine semaine, sont toujours à un prix plus bas. Une étude du comparateur Kayak affirme par ailleurs que les voyages prévus les vendredis 13 coûtent 17% de moins que tous les autres vendredis de l’année. Une "légende urbaine" selon les compagnies aériennes. La seule clé, c'est l'anticipation. En revanche, ne réservez pas un an à l'avance, car les prix baisseront probablement entre-temps.