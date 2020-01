Épiphanie 2020 : la galette des rois, plutôt frangipane ou brioche ?

publié le 08/01/2020 à 06:01

Cette année, vous le savez, vous allez enfin obtenir la fève pour agrandir votre collection. Et qu'importe qu'il faille manger 10 gâteaux pour y arriver. En 2020, l'Épiphanie tombe lundi 6 décembre. La galette est traditionnellement mangée pour la fête de l'Épiphanie, ou, dans les pays où ce jour n'est pas férié, le deuxième dimanche suivant Noël.

Seulement, il y a galette des rois et galette des rois : certains la préfèrent à la frangipane, d'autres à la brioche, certains avec des fruits confits et l'on en trouve même désormais au chocolat.

D'après Nielsen, une société de conseil, la frangipane a la côte dans les grandes surfaces, même si les ventes de galettes industrielles ont tendance à baisser au profit des pâtes feuilletées pour faire soi-même son gâteau. Dans le Sud de la France, on préfère la brioche et son moelleux... plus traditionnel.

Au Moyen-Âge, les Français mangeaient une boule de pain dans laquelle ils plantaient une fève de haricot. Plus tard, la recette a été améliorée avec de la brioche, plus sucrée ou avec des fruits conflits. La frangipane, elle, remonte au XVIIe siècle et serait d'origine parisienne, pour plaire à la reine de France Anne d'Autriche et son fils Louis XIV. L'histoire ne dit pas qui des deux est tombé sur la fève.