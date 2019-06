VIDÉO - Will Smith s'est-il vraiment déguisé en Cardi B ?

Will Smith et Cardi victimes d'un deepfake impressionnant de réalisme

publié le 10/06/2019 à 15:22

Will Smith dans le corps de Cardi B, c'est ce qu'on peut voir dans une vidéo qui agite les réseaux sociaux du monde entier en ce moment. Les deux stars américaines ont été victimes de ce qu'on appelle un "deepfake" et on chacun reposté cette séquence surprenante.



Les "deepfake" sont des vidéos trafiquées grâce à l'intelligence artificielle. Ainsi, n'importe qui peut tracer le visage d'un individu sur celui d'un autre. C'est une interview de la rappeuse dans le The Tonight Show avec Jimmy Fallon tournée en 2017, qui a cette fois été détournée par un internaute et reprise à grande échelle sur le Web. La séquence est une nouvelle preuve du réalisme impressionnant de cette technologie.

Will Smith a réagi au deepfake sur Instagram samedi 8 juin, joignant la vidéo d'un petit message : "Vous en faites trop ! Hahaha... C'est tellement bon. Quelqu'un sait qui a fait ça ??". Cardi B a également partagé le clip samedi : "Cette fois, j'ai bu de la biotine", a-t-elle plaisanté sur Twitter.

That one time I drank biotin. pic.twitter.com/1NuParoaf9 — iamcardib (@iamcardib) June 8, 2019