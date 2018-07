publié le 25/02/2017 à 23:53

La nouvelle saison de The Voice se poursuit. La deuxième session s'est déroulée le samedi 25 février et il faut dire que les nouveaux talents ont fait vibrer le jury. Après les charismatiques Lisandro et Vincent, ce sont Kaps et Samuel M, entre autres, qui ont retenu l'attention des coachs Zazie, Mika, M Pokora et Florent Pagny. Les équipes commencent donc à se constituer. Les talents de la soirée ont réussi à retenir l'attention des jurés avec leurs reprises. Le public n'était pas en reste avec des applaudissements à chaque performance.



La semaine passée, 9 talents avaient remporté les auditions à l'aveugle. Pour cette deuxième émission, ils sont aussi 9 à rejoindre l'aventure The Voice. Parmi cette nouvelle salve de candidats, Karla, dont la voix a fait chavirer le jury, et la rockeuse Kaps qui a démarré l'émission.

Kap's fait une entrée sur scène remarquée

C'est Capucine/Kap's qui a inauguré cette nouvelle émission. Avec sa reprise de It's only mystery avec sa voix très grave, la jeune femme a réussi à retenir l'attention des coachs, mais elle a choisi de rejoindre la team de Florent Pagny. Peu de temps après, c'est Julia qui est entrée en scène pour sa reprise de Jacques a dit de Christophe Willem. La jeune femme, qui est venue exprès de Nouvelle-Calédonie pour le télé-crochet, a choisi Zazie, sous les applaudissements du public.



M Pokora essaye de convaincre Samuel M avec Soprano

Mais, l'autre star de ce début de soirée, c'est sans aucun doute Samuel M. Le jeune homme a étonné le jury avec Le Clown de Soprano. Il doit ensuite choisir entre Matt Pokora, Mika et Florent Pagny. Le coach, qui cartonne en ce moment avec ses reprises de Claude François, a essayé de convaincre le candidat de rejoindre son équipe en appelant Soprano. Le rappeur a alors discuté avec tous les coachs. Mais, Samuel M choisit finalement Mika.



Karla n'est pas en reste avec sa prestation. À 16 ans, la jeune femme a décidé de suivre sa passion jusqu'au bout et de s'inscrire au télé-crochet. Elle a complètement bluffé les coachs avec sa voix puissante pour Without You de Mariah Carey. Après quelques hésitations, la jeune candidate choisit Zazie. C'est ensuite la rappeuse Camille qui fait son entrée. Elle entonne Dans le noir de Diam's et touche directement le cœur de Florent Pagny. Cela tombe bien, c'est le coach qu'elle voulait à tout prix.

Emmy Liyana, Ry'm et Elise entrent aussi dans l'aventure

Emmy Liyana est une jeune chanteuse d'Argenteuil, repérée par Slimane. Vous avez bien lu, le grand vainqueur de la saison précédente a décidé d'envoyer la candidature d'Emmy Liyana pour les auditions à l'aveugle de The Voice 2017. C'est dans un piano-bar que les deux artistes se sont rencontrés. Avec sa reprise de The power of love de Frankie Goes To Hollywood, Emmy Liyana a ému Zazie jusqu'aux larmes. Naturellement, la jeune femme a choisi de rejoindre l'équipe de l'interprète de Je suis un homme.

Le strasbourgeois Ry'm a réalisé ensuite une performance dynamique. Accompagné de son piano-contrebasse, qu'il tenait entre ses jambes, et son ami DJ Quentin, Ry'm a fait bouger le public. Il a ensuite choisi d'être avec Matt Pokora (lui aussi strasbourgeois) pour le reste de l'aventure. Elise, de son côté, avec sa voix singulière, a rejoint Mika, qui avait été le seul coach à se retourner après sa chanson. Pour finir Lily Berry, fille du footballeur de Dario Grava, star du ballon rond des années 70, a retrouvé Karla dans l'équipe de Matt Pokora.