Matt Pokora et Samuel M dans "The Voice"

publié le 25/02/2017 à 22:03

Quand Matt Pokora veut un talent dans son équipe, il déploie de gros moyens. Pour la deuxième émission de The Voice 2017, l'artiste a abattu sa carte maîtresse pour recruter Samuel M, un jeune chanteur qui a repris le titre Le Clown du rappeur marseillais Soprano. Après sa prestation, le jeune homme hésite entre Matt Pokora, Florent Pagny et Mika. Mais, contre toute attente, Matt Pokora sort de la scène pendant que les coachs essayent de convaincre Samuel M (et taquinent aussi le nouveau coach).



Matt Pokora revient alors avec son téléphone à la main. On découvre alors qu'il appelé Soprano ! En haut-parleur, la conversation est entendue de tous. Matt Pokora a donc fait fort pour séduire Samuel M. Entre-temps, Mika et Florent Pagny parlent aussi au rappeur, car ils veulent bien évidemment que le jeune talent rejoigne leur équipe. Une séquence qui n'a pas manqué de faire rire les internautes.

On peut dire ce qu'on veut @MPokora c'est quand même lui qui fait le show ¿¿ Ce mec est vraiment drôle ¿ #TheVoice pic.twitter.com/HRnDjDaHzd — Zahra Adam (@AdamZahraBx) 25 février 2017

Samuel M est d'ailleurs très touché du geste de Matt Pokora. Le suspense est à son comble, mais le talent choisit finalement Mika, contre toute attente. C'est la seconde fois de la soirée que Matt Pokora essuie un refus de la part d'un candidat. Les twittos n'ont pas manqué de se moquer du coach ou lui apporter un soutien numérique.

JSAVAIS QU'IL ALLAIT SE PRENDRE JN RÂTEAU ENCORE #TheVoice — BRUUUH (@UneCapsou) 25 février 2017