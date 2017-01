La Porsche de Florent Pagny retrouvée en Eure-et-Loir

Le chanteur s'était fait dérober sa voiture samedi 14 janvier, par des faux policiers.

Crédit : XAVIER LEOTY / AFP Florent Pagny sortira "Habana" le 29 avril

par Olivier Boy , Léa Stassinet publié le 18/01/2017 à 11:41

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

La photo de sa Porsche 911 avait été diffusée dans toute la France. Le modèle rare, qui n'a été édité qu'à 10 exemplaires n'a pas été compliqué à reconnaître pour les enquêteurs. Les gendarmes ont donc repéré la voiture de Florent Pagny à Mézières en Drouais, dans l'Eure-et-Loir dans la nuit du mercredi 17 janvier.



Le chanteur avait été agressé samedi 14 janvier au soir, dans le secteur de Montfort-L'Amaury dans les Yvelines, à 30 km de là où sa Porsche a été retrouvée. De faux policiers lui avaient demandé de s'arrêter, puis sous la menace d'une arme de poing, lui avaient dérobé sa voiture, en lui laissant cependant sa sacoche et son téléphone portable. Florent Pagny n'avait pas été blessé durant le car-jacking.



La Porsche a été découverte "en bon état, sur la voie publique, dans un endroit retiré" de cette petite commune proche de Dreux, selon une source proche du dossier. Le chanteur a été prévenu et les techniciens de la police scientifique de la gendarmerie se sont rendus sur place pour effectuer des prélèvements sur le véhicule, et trouver la trace d'éventuels suspects.