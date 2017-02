publié le 14/02/2017 à 07:54

Plus qu'une semaine avant le retour de The Voice. Et la saison 6 se dévoile en vidéo avec une première audition à l'aveugle. Face aux jurys, une jeune femme, à la voix grave et envoûtante entame son titre. Matt Pokora, le nouveau venu dans l'émission, mais aussi Zazie, Mika et Florent Pagny n'en reviennent pas. Tous sourient, avant que la suite du teaser nous dévoile les quatre jurys, les mains prêtes à buzzer.



Mais, il faudra attendre le 18 février pour en savoir plus sur ce talent et découvrir quel coach elle a choisit pour la suite du télé-crochet. Pour cette saison 6, Garou a été remplacé par Matt Pokora. Outre ce changement, les spectateurs pourront découvrir une nouvelle règle : celle du vol des talents permanents pendant les battles. Et une autre pendant les auditions à l'aveugle : le ou la candidat(e) qui ne sera pas retenu(e) par l'un des coachs quittera directement la scène sous les applaudissements du public.