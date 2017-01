Face au succès de son album de reprise "My Way", TF1 diffuse le 14 janvier un concert en hommage à Cloclo, qui réunira toutes les générations de chanteurs.

13/01/2017

Décidément, Claude François est partout. TF1 surfe sur le succès de l'album de reprises de Matt Pokora, My Way, et diffuse samedi 14 janvier à 21 heures un concert enregistré lundi 9 janvier au Zénith de Paris. Baptisée Cette soirée-là, l'émission regroupe de nombreux artistes, dont certains ont très bien connu l'artiste, comme Alain Chamfort. C'est Cloclo qui a lancé sa carrière. Ça n'a pas toujours été simple avec le patron, mais ce n'est pas ce dont il souhaite se rappeler : "C'était une bonne école. Je démarrais, j'avais déjà accompagné Dutronc qui était un premier exemple d'un personnage je-m'en-foutiste, complètement à l'opposé de Claude. Claude c'était un acharné du travail, et nous il nous a formés un peu à cette école là."



La jeune génération est également au rendez-vous, notamment Jenifer : "Claude François, ça évoque un petit peu mon enfance et toute cette époque que j'admire énormément, qui est pour moi l'époque la plus prolifique : les années 60-70. Toutes ces nuances, tous ces instruments, tout ce show à la télé, les gens, l'interaction qu'on pouvait avoir... la liberté est la plus totale."

Un énorme succès pour Matt Pokora

L'album de reprises de l'ancien candidat de Popstar fait un triomphe : lundi soir, il a reçu des mains de Nikos Aliagas un triple disque de platine : 420.000 exemplaires vendus. Pourtant, on lui a déconseillé de faire cet album : "Moi j'y croyais. Si je me lance dans quelque chose c'est que j'y crois", a confié Matt Pokora au micro de RTL. "Mais si j'écoutais autour de moi, c'était peut-être la pire décision de ma vie. Après, c'était au public ou non de se l'approprier. Apparemment c'est le cas, donc je suis ravi."