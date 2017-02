publié le 18/02/2017 à 12:00

Plus que quelques jours avant le début de The Voice, le samedi 18 février ! Le concours de chant de TF1 revient dans une sixième saison, avec au programme, quelques nouveautés. Pour cette nouvelle édition, le jury est rejoint par M. Pokora, qui remplace Garou et s'installera dans son fauteuil rouge, aux côtés de Zazie, Florent Pagny et Mika. L'émission, toujours présentée par Nikos Aliagas, verra s'affronter comme chaque année, des candidats de tout âge, de tout style et venus de toute la France.



Pour cette sixième saison, les règles changent. Au programme, deux changements majeurs viendront perturber les talents, mais aussi le jury. Les candidats qui n'auront pas réussi à faire se retourner les coachs repartiront directement, et les jurys auront désormais le pouvoir permanent de "voler" un candidat à un de ses camarade coach.

La saison cinq avait été remportée par Slimane, le 14 mai 2016, au terme de plusieurs semaines de compétition. Une victoire qui a permis au chanteur, épaulé tout au long de l'émission par Florent Pagny, de se faire connaître en France. Depuis, Slimane a sorti un album, À bout de rêves, est dans les bacs depuis l'été dernier, avec notamment le tube Paname.

Nouvelle saison, nouvelles règles

Cette sixième saison de The Voice sera marquée par deux changements de règles majeurs. D'abord, au terme des auditions à l'aveugle, le candidat qui n'aura pas fait se retourner au moins un des coachs, devra quitter la scène sans se retourner. Contrairement aux saisons précédentes donc, où le candidat, les quatre jurys face à lui, pouvait recueillir leurs impressions et leurs conseils.



Le deuxième changement de règlement concerne les "vols" de candidats. Pendant les phases dites de "battles", chaque membre du jury conserve le droit de voler un artiste à un autre coach. Cette saison, cette pratique devient permanente, permettant à chacun des quatre coachs de remplacer l'un de ses talents par un autre à tout moment.

Si le coach décide de remplacer l'un de ses candidats, il lui suffit de buzzer, et ainsi de voler un talent qu'il estime meilleur. À partir de ce moment-là, le premier talent que le jury a volé cède sa place au deuxième et ainsi de suite. Grâce au "Vol de Talent permanent", les coachs peuvent décider de remplacer un talent volé par un autre.



En coulisses, 4 sièges (un pour chaque équipe) où les talents volés se succèdent, ou pas. Un seul objectif, rester sur le siège jusqu’à la fin des Battles pour atteindre l’Épreuve Ultime. Ainsi, The Voice introduit le "droit de changer d'avis" pour les coachs.

M. Pokora rejoint le jury de "The Voice"

Après le départ de Garou du jury de The Voice, c'est Matt Pokora qui a été désigné pour le remplacer. Après sa victoire dans The Voice Kids, le chanteur qui vient de dévoiler un nouveau clip, rejoint Zazie, Mika et Florent Pagny, qui composent depuis plusieurs années le jury de The Voice. Une équipe visiblement très motivée pour cette nouvelle saison, comme ils l'avaient montré dans la bande-annonce de l'émission, diffusée le 30 janvier dernier.



Un renouvellement du jury qui apportera un peu de nouveauté à l'émission, d'autant plus que Matt Pokora semble bien décider à réitérer sa victoire de The Voice Kids, où Manuela petite protégée de 7 ans, avait remporté le titre de Meilleure voix. Ce nouveau jury promet de nombreux rebondissements pour cette sixième saison de The Voice !