publié le 18/02/2017 à 23:49

"This is The Voice" ! La sixième saison du télé-crochet a démarré ce samedi 18 février sur TF1. Et les fans de l'émission ont pu retrouver leurs coachs préférés : Zazie, Mika, Florent Pagny et découvrir le nouveau venu de l'année dans le célèbre fauteuil rouge : Matt Pokora, qui a remplacé Garou. Mais, le chanteur qui cartonne en ce moment avec ses reprises des tubes de Claude François s'est rapidement fait une place dans l'équipe. Le public quant à lui n'a pas cessé d'applaudir les nouveaux talents de cette saison.



Tradition oblige, les jurés de The Voice se sont prêtés au jeu des auditions à l'aveugles, qui ont permis de dévoiler de jeunes chanteurs et chanteuses prometteurs. Parmi eux, Lisandro qui a marqué les coachs avec sa reprise de Can't Stop The Feeling de Justin Timberlake, mais aussi Vincent qui les a faut vibrer avec son interprétation de Lose Yourself d'Eminem.

Marius, Hélène et Lisandro démarrent fort

Après la reprise par les coachs de la chanson culte des Rolling Stones : Sympathy For The Devil, les auditions à l’aveugle ont commencées. C'est Marius qui s'est alors avancé sur scène. Dès les premières notes de son titre, Zazie s'est de suite retournée, suivie de près par les coachs de l'émission. Un peu plus tard, Hélène, une jeune fille de 16 ans qui a charmé le jury. Les coachs ont d'ailleurs été très surpris de découvrir son âge, alors qu'elle avait réalisé une prestation avec une voix plutôt grave sur La nuit je mens d'Alain Bashung.

Mais, la star sans aucun doute de cette soirée, c'est bien Lisandro. Du haut de ses 17 ans, le jeune homme a fait très fort avec sa reprise de Can't Stop The Feeling de Justin Timberlake. Ce n'était pas la première apparition de Lisandro sur une émission comme celle-ci, il y a quelques années, il était arrivé en finale de The Voice Kids en compagnie de Jenifer.

Vincent fait vibrer les jurés et le public

Vincent a surpris les jurys et le public avec sa reprise au piano de Lose Yourself d'Eminem. Une performance où la voix du jeune homme a charmé l'assistance. Malvoyant, Vincent est la seconde star de la soirée. Avec humour, il explique son quotidien, mais aussi à la fin de sa prestation : "Je ne vois rien du tout", a-t-il expliqué en souriant. Après un moment d'échange avec les quatre jurés, Vincent a choisi de rejoindre l'équipe de Mika. Il est le premier talent de la soirée à choisir l'interprète de Relax.

Agathe s'est ensuite avancée sur scène. Son interprétation de Je dis aime a conquis les jurés, une nouvelle fois et la jeune femme a choisi de rejoindre l'équipe de Mika. Will, le chanteur à la voix de blues et au look atypique rejoint l'équipe de Zazie.

Syrine, Phénotik et Dama, et Candice poursuivent la soirée

Florent Pagny a finalement son premier talent, un peu avant la fin de l'émission. C'est Syrine, une jeune chanteuse de 17 ans qui décide de le rejoindre. Un moment fort en émotions pour Syrine dont le père est venu lui faire la surprise en l'encourageant pendant son show.



C'es un duo qui a ensuite fait le show: Phonétik et Dama. Deux jeunes hommes ont entonné Cosmo de Soprano. Juste avant la fin de leur prestation, c'est Matt Pokora qui s'est retourné. Les deux chanteurs rejoignent donc l'aventure. Candice, qui a joué dans de nombreuses comédies musicales rejoint de son côté la team de Florent Pagny.

Le nouveau coach @MPokora remporte le duo des très énergiques @fotenyk_et_ Dama ! pic.twitter.com/AL8fZJsgfM — The Voice Officiel (@TheVoice_TF1) 18 février 2017