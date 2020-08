Meghan et Harry quittent Los Angeles pour Santa Barbara (et une magnifique villa)

publié le 13/08/2020 à 15:07

Nouveau déménagement pour Meghan, Harry et Archie. Après Vancouver puis Los Angeles, la petite famille a désormais élu résidence à Santa Barbara (Californie) pendant le mois de juillet, comme l'a confirmé le porte-parole du couple au média américain People.

"Le duc et la duchesse de Sussex ont emménagé, en toute discrétion, dans leur nouvelle maison en juillet. Ils se sont installés dans l'intimité de leur nouveau quartier et espèrent que la tranquillité de leurs voisins sera respectée, tout comme la leur", explique le représentant de Meghan et Harry. Une autre source explique au média Page Six qu'ils ont choisi de s'installer à Santa Barbara pour que leur fils Archie ait la vie "la plus normale possible".

Le Daily Mail précise que la villa, achetée 14.7 millions de dollars, possède 9 chambres, 16 salles de bains, une salle de jeux, des terrains de tennis, une salle de sport et une piscine (entre autres). "C'est la maison qu'ils ont choisie pour être heureux, rencontrer des amis, et élever Archie en lui donnant les meilleures chances possibles pour jouer avec des enfants de son âge", résume la source proche du couple à Page Six.