publié le 03/05/2019 à 16:20

"Nous sommes partis d'un principe : les régimes restrictifs ne marchent pas dans 9 cas sur 10 puisqu'on reprend les kilos perdus après l'arrêt du régime". C'est le point de départ de l'émission E=m6 spéciale diffusée sur M6 lundi 6 mai intitulée Pourquoi je grossis, comment je maigris.



Le concept est simple : pendant plusieurs mois, Mac Lesggy et la nutritionniste Alexandra Dalu ont suivi trois personnes en surpoids, qui souhaitaient perdre leurs kilos en trop. "On sait désormais avec toutes les dernières découvertes de la médecine en dehors de notre alimentation concernant le sport, le sommeil, l'équilibre hormonal ou les micro-nutriments qu'on a les moyens de perdre des kilos et de mincir durablement", explique le journaliste.



La preuve en sera faite dans l'émission. "On va apporter la démonstration qu'on peut maigrir sans se priver et se stabiliser en regardant au-delà de l'assiette les raisons qui les ont conduite à prendre du poids, et en trouvant les solutions pour chacune de ces raisons".

Parmi elles on trouve par exemple le sommeil. "Le fait de mal dormir est un problème énorme en France, on est d'ailleurs passés sous la barre des 7 heures de sommeil", rappelle Mac Lesggy qui ajoute : "Les jeunes générations dorment de moins en moins et c'est dans ces couches-là qu'on va trouver une explosion de l'obésité. Donc on voit bien qu'il y a un lien entre la qualité de sommeil et cette augmentation du poids moyen", conclut l'animateur.