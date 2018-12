publié le 07/12/2018 à 14:06

Cette année encore, YouTube a réalisé une vidéo afin de compiler les moments les plus importants de l'année 2018 sur la plateforme de vidéos la plus populaire des Internets. L'occasion pour les internautes de redécouvrir les moments forts de ces derniers 365 jours et de revoir les youtubeurs et les "mèmes" qui ont percé.



C'est l'acteur américain Will Smith (Men in Black, Ali, Je suis une légende) qui ouvre le bal cette année. Il explique face caméra : "Si je pouvais contrôler le Rewind cette année, je voudrais voir des choses sur Fortnite et Marques Brownlee". Fortnite n'est rien d'autre que le phénomène vidéoludique de l'année et Marques Brownlee est l'un des youtubers spécialisé dans les nouvelles technologies (des smartphones aux voitures autonomes) les plus influents de la plateforme. Le tout avant de lancer la vidéo avec un claquement de doigt digne de Thanos, le grand méchant d'Avengers: Infinity War.

Toute une myriade de références s'enchaîne ensuite à un rythme effréné : la Kpop avec le clip IDOL les stars de la musique pop coréenne BTS, le mukbang (ce phénomène coréen où il faut ingérer une grande quantité de nourriture devant sa caméra), les mariages royaux de Meghan Markle et Harry ainsi de la princesse Eugenie (avec la Française EnjoyPhoenix en guest-star), un petit garçon qui fait du yodel, les drag queens de RuPaul's Drag Race, le patineur artistique Adam Rippon, le clip de Kanye West avec Lil Pump I Love It, le phénomène sensoriel ASMR...

Des lacunes contestées par les internautes

Au milieu de ce torrent de références pop, musicales et acidulées, le YouTube Rewind prend le temps pour saluer certains mouvements politiques ou sociaux et des bonnes actions. On peut voir dans une séquence "émotion" des youtubers ayant produit des contenus pour aider des associations, parler des troubles mentaux, des droits de femmes, toutes les formes de beautés, lutter contre les discriminations...



Si ces contenus existent, certes, ils semblent masquer une autre partie bien moins reluisante de YouTube. C'est cette édulcoloration qui a mené une majorité des internautes à voter contre ce YouTube Rewind 2018 qu'ils jugent un peu hypocrite et peu divertissant. Une dizaine d'heures après la publication de la vidéo, on comptait 810.000 pouces en l'air pour 1,6 million de votes défavorables.



En effet, certains moments forts de l'année, mais peu reluisant pour la marque YouTube, sont étrangement absents de ce Rewind. Rien sur la polémique qui entoure Logan Paul et sa visite très inappropriée de la forêt japonaise d'Aokigahara, un lieu baptisé "la forêt des suicides" et dans laquelle le vidéaste a filmé des corps avant de plaisanter de la situation.



Rien sur le match de boxe entre ce dernier et KSI suivi en direct par des centaines de milliers d'internautes. Rien non plus sur PewDiePie (blacklisté depuis plusieurs années après des polémiques), David Dobrik, Shane Dawson ou Erika Costell, notent nos confrères du magazine américain The Verge, des personnalités centrales mais plus controversées qui pourraient, d'après cet article, gêner aux entournures l'image de YouTube auprès de ses annonceurs.