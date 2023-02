VIDÉO - Sébastien Thoen raconte son dîner avec un membre des black blocs

Tous les jeudi, Sébastien Thoen raconte son dîner de la veille. Mercredi 8 février, "figurez-vous que j'étais avec le gauchiste ultime", non pas Michel-Édouard Leclerc, "le vrai gauchiste ultime, un membre des black blocs, ces militants radicaux mais bon enfants qui font des manifestations à la fois une fête foraine, un 'escape game' et un feu de camp géant. Enfin, qui faisaient, puisque le début des manifestations contre la réforme des retraites notamment, c'est assez calme".

"Alors il y a toujours deux ou trois pavés de lancés, une trottinette incendiée, mais bon c'est pas la bande de Gaza non plus : on se fait un peu chier. C'est quand même très calme, et c'est dommage parce qu'une manifestation sans incident, c'est comme un couscous sans boulette, ou une émission de Yann Barthès sans un sujet sur les transgenres : c'est triste. Alors, comment redonner un peu de joie et d'allant à ce mouvement des black blocs ? C'était le débat du soir, dans un café associatif à Montreuil".



