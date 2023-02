Philippe Caverivière : "Il n'y a pas de réforme des retraites sans bordel"

Après Brad Pitt, c'est au tour de Guillaume Cannet d'être l'invité de Philippe Caverivière. "C'est qui le prochain invité, Ryan Goslin en slip ? Non non, on est très contents d'avoir Guillaume, ce n'est pas la question, mais il ne faut pas non plus que vos soucis de couple se ressentent sur le casting des invités", lance l'humoriste.

Hier, les manifestants ont à nouveau battu le pavé contre le projet de réforme des retraites. Si les concertations sur cette réforme controversée se suivent et se ressemblent, peut-on toutefois s'attendre à un accord entre le gouvernement et les syndicats ? Philippe Caverivière a déjà sa petite idée : "De même qu'il n'y a pas de fumée sans feu, il n'y a pas de réforme des retraites sans bordel, c'est impossible. Il n'y aura pas d'accord", assure-t-il en guise d'analyse politique.

Le Chroniqueur s'est d'ailleurs, lui aussi, joint au cortège de manifestants, mais de chez lui. "J'ai fait un sitting sur mon Château d'Ax, canapé d'angle en cuir retourné, je voulais manifester, mais bon, vous avez vu le temps ? J'ai dit ça va, non merci. Ma colère sociale étant axée sur les températures, moi en dessous de 4 degrés, mettez-moi à la retraite à 87 ans, je n'en ai rien à foutre", poursuit-il.

