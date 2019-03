publié le 12/12/2018 à 10:35

Danser, parler, défiler dans plusieurs tenues... Rien n'est laissé au hasard pour les candidates à la couronne de Miss France 2019. Et surtout pas les bonnes manières. Un art de la politesse auquel chaque Miss régionale doit impérativement être initiée lors de la formation qui précède l'élection de Miss France, le 15 décembre prochain à Lille.



Cette mission bonnes manières, les organisateurs du concours de beauté l'ont confiée à Jérémy Côme. Depuis plusieurs années, ce dernier, qui a écrit un livre sur le sujet, accompagne les prétendantes à la couronne dès leur séjour à l'Île Maurice, où elles s'étaient envolées le 21 novembre dernier. "Plus que des bonnes manières, je leur enseigne l'art des codes, dont le seul but est de les rassurer et les mettre à l’aise", explique Jérémy Côme à RTL.fr.

Un défi pour les 30 candidates à Miss France, qui "passent en quelques jours de la pizzeria de quartier entre copains à des dîners officiels, entourées du Préfet et du Maire", ajoute-t-il, se réjouissant de voir des jeunes femmes "à l'écoute", qui "veulent apprendre et aiment comprendre le pourquoi du comment !".

Faire attention à son voisin de table, bien choisir ses couverts en fonction des plats servis ou comment se tenir en public... Nombreux sont les codes à assimiler pour être à l'aise lors des nombreuses réceptions qui attendent l'heureuse gagnante de Miss France 2019.

#MissFrance2019 : Retour sur le week-end bien rempli de nos Miss régionales à l'île Maurice : test de culture générale, épreuve sportive, île aux Aigrettes, rencontre avec les artisans locaux... Et pour finir, la photo officielle de la promo Miss France 2019 ! ¿¿ pic.twitter.com/VfA3i24JVX — Miss France (@MissFrance) 26 novembre 2018

1- Respecter l'étiquette à table

L'une des leçons indispensables inculquée par Jérémy Côme à ses 30 élèves : savoir se comporter correctement lors des innombrables réceptions et dîners auxquels sera conviée Miss France durant son année de règne. "La première mise en pratique a été le dîner de gala donné par le ministre du Tourisme mauricien", lors du séjour des Miss régionales sur l'Île, se souvient "Monsieur bonnes manières".



D'autres notions sont indispensables, notamment "laissez au placard ou à d’autres les expressions comme 'au plaisir', 'bon appétit' ou encore se passer le sel de la main à la main sont autant de situations que je leur apprends ou transmets", détaille Jérémy Côme. Au "bon appétit", préférez donc les "bon dîner", "bon déjeuner" et autre "bonne continuation" entre chaque plat. Le tout est de "s'entraîner en amont".



A chaque couvert sa fonction. Si la fourchette est à utiliser que pour les légumes, le couteau lui, est "réservé pour couper la viande", détaille le spécialiste. À la fin d'un repas, "on ne sauce jamais avec ses doigts, mais on pique un petit morceau de pain sur sa fourchette", et surtout, "on ne rend pas l'assiette aussi nette que si elle était passée au lave vaisselle", nous apprend Jérémy Côme.

2- Maîtriser l'art de la conversation

À table, il est impératif pour une reine de beauté d'être capable de lancer et de tenir une discussion avec ses interlocuteurs. "Pour être une bonne Miss, il faut savoir engager des conversations avec ses voisins de table. Miss France va passer beaucoup d’heures à table et ses voisins auront souvent le triple de son âge", explique l'expert des bonnes manières.



Et d'ajouter : "Parler de la vie culturelle, du dernier film qui cartonne en salle ou évoquer l’inauguration d’un nouveau complexe sportif ou encore féliciter le maire récemment élu à vos côtés", sont des exemples de sujets de conversation pouvant, pour une Miss, sauver un dîner mondain.

Lors de son apprentissage, le quadragénaire se souvient avoir rencontré "30 jeunes filles de milieux très différents, aux parcours divers et variés". Mais lorsqu'il est question de bonnes manières, peu importent les origines. "Une Miss doit savoir se tenir", tranche Jérémy Côme, qui cite Coco Chanel : "La première impression est souvent la bonne, surtout si elle est mauvaise".

3- Bannir les gestes disgracieux

Éternuer, bailler, mâcher du chewing-gum en public... Nombreux sont les gestes, pourtant du quotidien, à bannir si l'on veut être un modèle de bonnes manières. "Il est préférable de ne jamais mâcher de chewing-gum en public, pour la simple et bonne raison que malheureusement, rares sont celles et ceux qui savent le faire sans bruit. En plus, les mouvements de bouche sont inélégants ce qui est proscrit pour une Miss", détaille Jérémy Côme en riant.



Pour ce qui est des gestes difficilement contrôlables, il faut également faire un effort. "Éternuer peut surprendre", lance l'expert de l'étiquette, qui recommande donc "de mettre ses mains devant sa bouche pour minimiser le son et aussi pour éviter d’envoyer des postillons à son entourage". Toujours en cas de rhume passager, le fait de se moucher n'est également pas compatible avec de strictes bonnes manières.

Ce dernier conseille ainsi à chacune (ce qui est évidemment valable pour messieurs) "de quitter la table si on ne peut pas attendre, ou alors de se retourner à l’abri des regards. Faire le moins de bruit possible et narine après narine ! Il faut être très vigilant à bien s’essuyer. Et surtout, on ne regarde pas l’intérieur de son mouchoir comme si on scrutait un panier garni !". Enfin, "se passer la main dans ses cheveux" est également proscrit par l'étiquette.



Ainsi, celle qui succédera à Maëva Coucke doit "savoir prendre la parole en public et ne pas commettre de fautes", qui, selon lui, ouvrent "la porte aux ricanements". Et pour bien apprendre toutes ces règles aux Miss, le secret est, selon Jérémy Côme, de "ne pas les juger, mais de leur donner les raisons historiques ou sociales de chaque code".

