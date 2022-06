VIDÉO - Présidentielle 2022 : Caverivière revient sur les meilleurs et pires invités de "L'œil de..."

Jade, Philippe Caverivière, Thierry Marx et Eric Dussart

Cette année 2022 aura permis à Philippe Caverivière de tester l'humour des politiques, dans le cadre de l'élection présidentielle, car quasiment tous sont venus dans la matinale de RTL et se sont frottés à son "œil" taquin et avisé.

Invité ce samedi 25 juin dans l'émission On refait la télé, d'Éric Dussart et Jade, l'humoriste livre quelques anecdotes croustillantes sur ceux qui sont passés dans le studio. S'il reconnait que Fabien Roussel est "très sympathique" ou que d'autres lui ont confié l'avoir trouvé excellent hors antenne, certains invités ont eu un peu plus de mal avec son humour : c'est notamment le cas de Christiane Taubira. Philippe Caverivière confie que son passage "n'a pas été une cascade de rire".

Quant à certains, ils sont carrément partis fâchés à la fin de la séquence. Nicolas Dupont-Aignan n'a ainsi que très peu goûté que l'humoriste diffuse un enregistrement d'enfants chantant "Ducon gnangnan". Pour se venger, Philippe Caverivière explique que le candidat de Debout la France "a voulu lui niquer (sic)" la chronique suivante en "faisant une Adjani" à savoir n'avoir aucune réaction et faire mine de "s'emmerder ostensiblement".

