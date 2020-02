publié le 23/02/2020 à 10:14

Sur le plateau d'On n'est pas couché ce samedi 22 février, l'invité Denis Olivennes, haut-fonctionnaire et chef d'entreprise, s'est exprimé sur l'affaire Griveaux. Il a signé la tribune "Griveaux : l’irrésistible ascension des nouveaux puritains", publiée par le magazine Le Point.

"Au fond on n'est pas concerné. Quand c'est la petite Mila on se dit que c'est une adolescente qui s'est fait piquer ses messages, quand c'est Griveaux on se dit que c'est un homme politique, qu'il l'a bien cherché. Et en vérité, ça révèle une transformation très profonde de notre civilisation dont nous sommes, nous, les victimes même si nous ne savons pas. Aujourd'hui c'est eux et demain ce sera nous et nos enfants qui seront victimes de quoi ? De cette disparition progressive de la vie privée."

Pour l'ancien directeur de la Fnac et du Nouvel Observateur (entre autres), cette disparition de la vie privée "vient de deux phénomènes. Une technologie qui permet de tout savoir et une idéologie qui impose de tout dire et de tout voir (...). On ne se rend pas compte à quel point le numérique grignote notre vie privée." Avec la géolocalisation, "on sait à tout instant où vous êtes. Avec la reconnaissance faciale, on va savoir à tout instant qui est où et quand."

« On ne se rend pas compte à quel point le numérique grignote notre vie privée » @Olivennes #ONPC pic.twitter.com/Bkmr3jaNfL — On n'est pas couché (@ONPCofficiel) February 23, 2020

