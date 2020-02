publié le 16/02/2020 à 07:06

Onze mois après le début de la grève dans les services d’urgence, les personnels hospitaliers se montrent toujours en colère et ces syndicats estiment que les mesures annoncées par le gouvernement à l’automne dernier ne répondent pas à leurs revendications. Hugo Huon, infirmier et auteur du livre "Urgences Hôpital en danger", est revenu sur le mouvement de grève et fustige également l'attitude des Français vis à vis des services publics.

Invité dans l'émission On n'est pas couché par Laurent Ruquier ce samedi 15 février, Hugo Huon estime qu'un changement de comportement des patients peut faire bouger les lignes : "Il y a une ambivalence dans la population à l'heure actuelle de dire : on veut payer moins d’impôts mais en même temps on veut des services publics performants". Il évoque également une défiance contre le personnel hospitalier : "On ne peut pas dire que les services publics c'est de la m**** et en arrivant aux urgences que ce soit moi d'abord et tout tout de suite".

En revanche, il reconnaît une part de responsabilité du côté des services publics : "Dans les urgences, il y a toujours eu de la violence. C'est une institution qui confronte la vulnérabilité sociale à une réponse qu'on doit apporter. Elle est rigide et malade et nous n'avons pas la capacité, à l'heure actuelle, de répondre à cette violence parce que le personnel est trop malade du fait des conditions de travail".

“Il y a une ambivalence dans la population : on veut payer moins d’impôts mais en même temps on veut des services publics performants » Hugo Huon #ONPC pic.twitter.com/ni0OctC0QH — On n'est pas couché (@ONPCofficiel) February 15, 2020