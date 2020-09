"Lupin" (Netflix) : Omar Sy devient le gentleman cambrioleur du XXIe siècle

publié le 25/09/2020 à 14:58

Ne vous attendez pas à voir Omar Sy dans le costume d'Arsène Lupin dans une série d'époque avec monocle, canne et moustache frisée. La nouvelle série de Netflix, Lupin, n'entend pas faire revivre le célèbre gentleman cambrioleur inventé par au début du XXe siècle par Maurice Leblanc. Il s'agit plutôt d'une transposition des célèbres codes du voleur-caméléon qui intègrent la France du XXIe siècle. Joconde, laser, bijoux, drones, Louvre et barres HLM se succèdent dans le teaser qui a été révélé ce 25 septembre 2020.

Dans Lupin, Omar Sy incarne Assane Diop, gentleman cambrioleur "new look" dans une première partie en 5 épisodes intitulée Dans l'ombre d'Arsène. L'acteur sera accompagné d’Hervé Pierre de la Comédie Française, Nicole Garcia, Clotilde Hesme, Ludivine Sagnier, Antoine Gouy mais aussi Shirine Boutella (Papicha) et Soufiane Guerrab (La vie scolaire).

Ce sont des habitués des séries et de Netflix qui sont aux commandes de cette adaptation : George Kay (Criminal, Killing Eve) et François Uzan (Family Business). Les premiers épisodes seront disponible sur la plateforme en janvier 2021.