Bonjour mon cher Yves ! Merci de m’avoir invitée sur RTL. Vous, au moins, vous m’invitez ! Ce n'est pas comme ces ingrats de la cérémonie des Molière. J’avais exigé 3 places en VIP, normal, j'étais toute seule, mais que voulez-vous entre mon égo et mon séant, j'adore avoir mes aises. Bref, pas de réponse. J’ai regardé les Molière à la télé comme une pauvresse.

Et, ohhh mes pauvres artistes ! C’est Molière qu’on assassine ! Vous les avez vues ces deux saltimbanques de la CGT ? Mal peignées, mal fagotées, Et ça se permet d’interpeler la Ministre de la Culture ? Alors, moi, quand j’ai entendu "ministre de la Culture", spontanément, j’ai sursauté. Mais ce n'était pas moi ! Comment elle s’appelle déjà la nouvelle ? Abd al Malik ? Jacques Mellick ? Inspecteur Derrick ? Oui enfin un truc du genre. En tout cas, quelque part, je sais qu’y’a un hic !

Oh et quelle ne fut pas ma stupeur de voir cette Abdel Fimalac crachoter dans un micro qui se trouvait là, comme par hasard ! Mais quelle cruche, évidemment que le rôle d’un ministre c’est de rester assis à rien dire. De toute façon, je ne peux pas me lever, j’ai les genoux en compote.

Oh mes pauvres artistes ! Dans l’histoire de la culture, il n’y a que deux ministres qui ont vraiment compté. Moi. Et un peu François Léotard. Et voilà que l’un de nous deux nous a quittés. Oh c’est Molière qu’on assassine !



