VIDÉO - Molières 2023 : interpellée par des artistes, la ministre de la Culture Rima Abdul Malak se défend

Ce lundi soir, la cérémonie des Molières a récompensé les talents français du théâtre sur la scène du Théâtre de Paris. Une 34e édition qui a vu sacrer une version déjantée du Bourgeois Gentilhomme portée par la Comédie-Française, ainsi qu'Oublie-moi, une émouvante pièce sur la maladie d'Alzheimer créée au "Off" du Festival d'Avignon. Mais la grand messe du 6e art a également été le théâtre d'interventions reflétant le climat politique actuel.

Interpellée par deux artistes sur scène, la ministre de la Culture Rima Abdul Malak a répondu en direct aux critiques concernant la réforme des retraites. "Quand est-ce que vous allez vous décider à sortir de votre silence ? Depuis le 13 janvier, vous ne répondez pas aux questions posées par nos syndicats sur les conséquences de cette réforme envers nos intermittents et intermittentes", a notamment demandé la comédienne Toufan Manoutcheri.



D'habitude, le rôle du ministre, c'est de rester assis à ne rien dire. Mais, là, c'est pas possible Rima Abdul Malak

Un discours qui n'a pas plu à la ministre, qui, fait rarissime dans une telle cérémonie, a tenu à prendre le micro pour défendre son bilan : "D'habitude, le rôle du ministre, c'est de rester assis à ne rien dire. Mais, là, c'est pas possible", a réagi Rima Abdul Malak.

Et de poursuivre depuis le public : "Aujourd'hui, il y a un ministère de la Culture qui défend haut et fort l'exception culturelle française, qui défend le régime de l'intermittence qui est une fierté pour notre pays. Vous avez un ministère qui a apporté des aides massives pendant la crise (sanitaire) pour vous soutenir tous", s'est-elle défendue. La ministre a par ailleurs souligné qu'elle avait "débloqué un budget historique" et "des aides exceptionnelles" pour "aider les structures les plus fragiles".

Rima Abdul Malak a accusé les syndicats d'avoir décidé d'annuler eux-mêmes deux réunions avec elle, dont une prévue le 27 avril. "Il est encore temps de changer d'avis, ma porte est ouverte", a-t-elle conclu. Aussi bien les deux artistes que la ministre ont été applaudies par la salle. Plus tôt, une manifestation avait eu lieu en face du Théâtre de Paris.

