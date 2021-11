Qui a dit que le concours Miss France était seulement un concours de beauté ? Les candidates doivent également remplir d'autres critères. À commencer par le redoutable test de culture générale de quarante questions. La miss vainqueure doit également répondre à certains codes, car elle s'apprête à représenter la France, lors de différents événements, dans le monde pendant un an.

Alors pour être prête le Jour-J, les 29 candidates reçoivent chaque année un "cours de bonnes manières et de l'art de la prise de parole" par Jérémy Côme, le coach des Miss France depuis maintenant six ans. Sur une vidéo publiée sur le compte Instagram officiel des Miss, on voit l'homme expliquer aux miss "qu'elles vont devoir être capables de s'exprimer sur la politique, la météo ou le chien écrasé dans la rue", alors pour cela, il leur donne des conseils : "quand vous êtes devant un public dense, vous devez choisir une personne au troisième et au vingtième rang, ça vous permettra de poser votre regard."

Avant la grande cérémonie prévue le 11 décembre prochain à Caen, les miss ont moins d'un mois pour se préparer à cette élection, mais également pour plus tard pour la miss gagnante. Pendant ces quelques semaines, elles multiplient les exercices, notamment pour apprendre à s'exprimer sur des sujets dont elles ne connaissent parfois pas grand-chose...