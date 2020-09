Miss France 2021 : qui est Diane Fabvay, Miss Lorraine 2020 ?

publié le 08/09/2020 à 19:59

Diane Febvay, étudiante en droit âgée de 19 ans, a été sacrée Miss Lorraine le samedi 5 septembre 2020 à Remiremont, dans les Vosges. Une victoire qui est intervenue au lendemain de la mort de la mère de la jeune femme, décédée à 59 ans après avoir lutté contre une longue maladie.

"Je suis si fière de représenter notre région mais je suis d’autant plus fière d’avoir été entourée des 15 autres candidates qui ont toutes été superbes, a déclaré Diane Febvray après sa victoire. Ilona Robelin, je ferai en sorte d’être à la hauteur de ta succession ! Merci pour tous vos messages je prendrai le temps de répondre à chacun avec attention". La jeune étudiante qui a perdu son père cinq ans auparavant, a expliqué que sa mère l'avait aidé et la soutenait dans son aventure Miss France. "Il y a des choses terribles dans la vie, il faut se relever, ne pas baisser les bras. C'est une détresse qui nous forge et c'est ce que je veux véhiculer avec mon élection", a-t-elle déclaré.

Le concours Miss France 2021 aura lieu le samedi 12 décembre prochain dans le parc à thème du Puy du Fou qui accueillera une nouvelle fois le show, 12 ans après l'élection de Chloé Mortaud.