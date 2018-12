Miss France 2019 : votez pour vos Miss régionales préférées

publié le 11/12/2018 à 16:02

Mais qui va bien pouvoir remplacer Maëva Coucke ? Trente participantes défileront au Zénith de Lille pour tenter de décrocher la fameuse couronne nationale, le 15 décembre prochain. La grande gagnante deviendra ainsi la 89e Miss France.





La nouvelle Miss France va remporter, en plus de la couronne, de l'écharpe et du titre, une myriade de présents. Elle pourra profiter d'un appartement mis à sa disposition pendant un an. Elle pourra s'y rendre avec sa voiture, son scooter ou son vélo électrique. en plus de son diadème, elle se verra offrir une parure en or blanc et diamants - composée d'un collier et de boucles d'oreilles, et d'une bague 2 ors blanc et rose avec diamants. Des robes, des montres et une table de maquillage seront aussi offertes à la Miss victorieuse.

Côté électronique, la reine de beauté recevra un ordinateur et une télévision à écran incurvé. Miss France 2019, aura la possibilité de profiter d'un voyage pour deux personnes Paris/Île Maurice en vol direct en business class. Enfin, elle pourra voyager avec l'une des valises qui lui seront également offertes.

