publié le 16/05/2019 à 12:22

Les fans peuvent être rassurés. Un mois après son opération du cœur, Mick Jagger, revient plus en forme que jamais. C'est ce qu'il montre dans une vidéo publiée sur son compte Twitter, dans laquelle on le voit se déhancher sur la chanson Techno Fan des Wombats. L'annonce d'un possible retour sur scène ?



À 75 ans, le chanteur des Rolling Stones donne de ses nouvelles à travers une courte vidéo de 22 secondes. En jogging, baskets et t-shirt, on le découvre en train de sautiller et effectuer quelques pas dans une salle de danse. Jagger moves like Jagger, de nouveau.



Le groupe devait débuter une immense tournée aux États-Unis et au Canada le 20 avril dernier. Elle avait été annulée à cause de l'état de santé du chanteur. "Je m'excuse auprès de tous nos fans aux États-Unis et au Canada ayant déjà leurs tickets. J'ai horreur de vous décevoir ainsi", avait-il déclaré dans un tweet le 30 mars. Le 5 mai, il était opéré pour un remplacement d'une valve défectueuse de son cœur. Une intervention réalisée avec succès.