publié le 08/04/2019 à 19:04

Une "révolution". Utilisé pour parler de la musique des Rolling Stones à leurs débuts, le terme s'applique aussi à la technique d'intervention cardiaque inventée en 2002 par un Français dont a vraisemblablement bénéficié Mick Jagger. Son opération du cœur a eu lieue vendredi 5 avril 2019.



"Je ne suis pas particulièrement un fan des Rolling Stones mais ça fait plaisir", assure à l'AFP le professeur Alain Cribier. "Ce qui est émouvant, c'est le bénéfice que les patients en retirent". Traditionnellement, on a recours à la chirurgie, avec une opération lourde : il faut ouvrir le thorax, arrêter le cœur et dériver la circulation sanguine. Réalisée en général sous anesthésie locale, la technique inventée par le cardiologue est bien plus légère.

Après une simple incision au pli de l'aine, on introduit dans l'artère fémorale un cathéter au bout duquel est fixé un stent, sorte de cylindre grillagé. Il contient la valve artificielle et un petit ballon. On remonte le long de l'artère jusqu'au cœur puis, une fois le dispositif positionné, on gonfle le ballon : le stent s'ouvre et la nouvelle valve se déploie en écrasant l'ancienne.

"Ça a révolutionné la prise en charge de ces patients", explique à l'AFP le docteur Stéphane Cade, cardiologue à Montpellier. La rock-star de 75 ans, a été traitée de cette façon dans un hôpital new-yorkais, selon le site spécialisé Billboard. Sur Instagram, le chanteur a pour la première fois informé ses fans le lendemain de son opération, samedi 6 avril 2019 : "Merci à tous pour tous vos messages de soutien, je me sens beaucoup mieux maintenant et en voie de guérison - un grand merci aussi à tout le personnel de l'hôpital pour leur super travail."