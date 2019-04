publié le 12/04/2019 à 15:08

"Une marche dans le parc !". Après une opération du cœur qui a affolé les fans des Rolling Stones dans le monde entier, Mick Jagger s'est voulu rassurant en publiant sur Instagram un message avec une photo de lui, baskets aux pieds et casquette vissée sur la tête, posant les mains dans les poches devant un arbre aux fleurs blanches.



Au lendemain de son opération, le samedi 6 avril 2019, la star qui a bénéficié d'une opération révolutionnaire avait déjà fait un premier signe : "Merci à tous pour tous vos messages de soutien, je me sens beaucoup mieux maintenant et en voie de guérison - un grand merci aussi à tout le personnel de l'hôpital pour leur super travail."

Le leader du groupe devrait encore rester quelques jours à l'hôpital pour se reposer, selon une source du magazine américain Billboard. Aucune complication n'a été rencontrée pendant l'opération, selon la source du média américain. La tournée No Filter Tour qui devait initialement commencer en avril, se tiendra un peu plus tard, en juillet 2019. Les dates seront très prochainement annoncées.