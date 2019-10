Le prince Harry porte plainte contre des tabloïds pour protéger Meghan Markle

Le prince Harry et Meghan Markle à Londres le 29 juin 2019

et AFP

publié le 05/10/2019 à 01:47

Meghan Markle et Harry déclarent la guerre aux tabloïds britanniques. Le prince a lancé vendredi 4 octobre une offensive judiciaire d'ampleur contre la presse people pour de présumés piratages téléphoniques.

Après une plainte contre le Mail on Sunday en début de semaine, le prince Harry a décidé d'attaquer en justice The Sun, le tabloïd le plus lu au Royaume-Uni, a indiqué le News Group Newspapers, propriétaire du journal. Selon plusieurs médias, il aurait également déposé plainte contre le Daily Mirror.

"Ma plus grande peur est que l'histoire se répète", expliquait Harry dans une lettre publiée sur son site mardi 1er octobre. "J'ai perdu ma mère et maintenant je vois ma femme devenir la victime des mêmes forces puissantes". Poursuivie par des paparazzi à moto, la princesse Diana est décédée le 31 août 1997 dans un accident de voiture à Paris.