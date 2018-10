publié le 16/10/2018 à 11:30

C'était la première apparition publique du prince Harry et Meghan Markle depuis l'annonce de la grossesse de la duchesse de Sussex. Tout sourire, le prince Harry et l'ancienne star de la série américaine Suits, ont été inondés de cadeaux à Sydney. Des cadeaux d'ores et déjà destinés à leur futur enfant : une paire de bottes miniatures, des couvertures pour bébé et des kangourous en peluche...



Parmi ces offrandes, un homme s'est fait remarquer en offrant un gigantesque bouquet d'orchidées à Meghan Markle. La duchesse était très touchée de cette attention et le prince Harry s'est empressé de recadrer, avec un humour tout "british", cet homme un soupçon trop généreux. Avançant dans la foule pour rencontrer l'homme, le duc de Sussex a lancé : "Vous ne pouvez pas offrir un si gros bouquet à ma femme !". Le prince Harry feignait naturellement d'être jaloux tout en remerciant chaleureusement l'homme pour son présent. Une séquence immortalisée par les nombreux téléphones portables des badauds.

Une robe qui fait sensation

C'est également en arborant de larges sourires que le couple s'est rendu au zoo pour observer des koalas et a pris un bateau pour traverser la baie de Sydney, à l'entame de leur longue tournée dans le Pacifique. "On n'aurait réellement pas pu rêver d'un meilleur endroit pour annoncer le bébé à venir (...), fille ou garçon", a déclaré Harry quelque peu hésitant. Il s'est également félicité que de la bière soit servie en même temps que du thé lors d'une réception dans l'après-midi, "dans le plus pur style australien".

Meghan avait débuté la journée dans une robe blanche près du corps signée par la créatrice de mode australienne Karen Gee. Le site de la créatrice a explosé sous l'effet du trafic après une séance de pose de la duchesse de Sussex devant l'opéra de Sydney, dont l'architecture évoque les voiles d'un immense bateau.

Meghan Markle devant l'opéra de Sydney en Australie Crédit : AFP

Des centaines de personnes se pressaient au pied du bâtiment le plus emblématique de l'immense île-continent, agitant des drapeaux australiens et des koalas en peluche géants, le tout sous le regard des tireurs d'élite. "Je les suis depuis le mariage", expliquait Edward Atkinson, un retraité de 90 ans. "Je veux la voir interagir avec la foule", a-t-il ajouté en expliquant avoir déjà vu la défunte mère de Harry, Diana, en janvier 1988, lors de la visite de celle-ci en Australie pour le bicentenaire du pays. "Les voir en vrai était époustouflant, on ne peut pas le décrire", soufflait Tanya Galway, 53 ans.



Le duc et la duchesse de Sussex effectuent une tournée de 16 jours qui les conduira aussi en Nouvelle-Zélande, aux Fidji et aux îles Tonga. Cette visite, qui suscitait déjà un grand intérêt, déchaîne désormais une frénésie médiatique telle que le gros contingent d'Australiens dubitatifs envers la royauté pourrait s'en trouver irrité.