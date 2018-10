publié le 15/10/2018 à 15:19

Il ou elle sera bientôt une célébrité dans tout le Royaume-Uni et au-delà. La première fille ou le premier fils de Meghan Markle et Harry rejoindra les rangs de la famille royale la plus populaire du monde au printemps 2019.



Une question va bousculer les fans de la famille royale, les bookmakers, la presse et, naturellement, les futurs parents : comment appeler cet enfant ? Il y a fort à parier - et sur ce détail vous pouvez miser une forte somme en toute sécurité - qu'aucune information ne sera dévoilée par la famille royale avant la naissance de ce "royal baby". Autre certitude : il ou elle ne pourra pas porter les prénoms George, Charlotte ou Louis sous peine de compliquer très rapidement les relations entre Kate, William, Meghan et Harry...

Les prénoms secondaires des cousins et cousine, héritiers de la couronne, sont aussi probablement hors jeu. Il y a donc peu de chance que le futur bébé porte le prénom d'Arthur, Charles (pour Louis), Alexander (pour George dont le troisième prénom est déjà Louis) et Elizabeth et Diana (pour Charlotte). Ces prénoms restent cependant très populaires, avec des liens familiaux importants.

Les bookmakers de Betfair contactés par le journal Express donnent d'ailleurs la priorité à : Diana, Alice, Edward, Elizabeth, James, Victoria, Henry et Oliver. Les parieurs de chez Coral donnent plutôt leur préférence à : James, Victoria, Olivia, Thomas, Diana, Elizabeth, Grace, Philip et Henry. Ce dernier prénom est peu probable puisqu'il s'agit du prénom réel du prince Harry, puisque Harry est un surnom.



Le couple pourrait aller chercher dans les noms de leurs parents ou grands-parents : Thomas, Doria, Gordon, Arnold, Doris, May, Alvin, Azell ou Jeanette du côté de Meghan Markle. Elizabeth, Alexandra, Mary, Philip, Andrew, Alice, Albert, Frederick, George, Angela, Marguerite du côté des ancêtres du prince Harry. Ils pourraient aussi surprendre le royaume avec un prénom original. Seul l'avenir le dira.