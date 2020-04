publié le 23/04/2020 à 13:44

Laurent Gerra poursuit ses imitations pendant le confinement. Sur Instagram, l'humoriste a dévoilé une parodie où il pastiche Fabrice Luchini, qui lit chaque soir une fable de La Fontaine sur Instagram.

Laurent Gerra reprend la même mise en scène que Fabrice Luchinidans sa parodie. Il pose devant une bibliothèque aux rayonnages bien remplis, installé dans un fauteuil avec un foulard autour du cou. L'humoriste ne parle ni du corbeau et du renard, encore mois de la cigale et la fourmi, mais il lit la fable du bobo confiné, sa femme et ses enfants.

"Petite rareté de La Fontaine sur le confinement. Un bobo confiné dans son appartement, enfermé par la force des événements", démarre Laurent Gerra avant de décrire avec des rimes le quotidien de cette famille confinée, tout en imitant les mimiques et les expressions de Fabrice Luchini. Ce dernier n'a pas encore réagit à cette vidéo parodique.