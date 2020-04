Le meilleur de Laurent Gerra avec Lambert Wilson

publié le 19/04/2020 à 09:06

Ce dimanche 19 avril, mademoiselle Jade était au téléphone avec Lambert Wilson pour savoir comment il vivait cette crise du coronavirus. "Le coronavirus c'est un homme car jamais une femme ne ferait de mal aux êtres humains". L'acteur se lance ensuite dans une tirade à l'attention des femmes : "La femme est pacifique, la femme est tendre, la femme est douce [...] et la médecine est une femme, les infirmières, héroïnes du quotidien, sont des femmes".

Le confinement instauré dans le pays depuis plus d'un mois commence à poser problème aux chaînes de télévision qui ne peuvent plus tourner les séries préférées des Français. Pour y remédier, elles ont donc de plus en plus recours aux rediffusions et mademoiselle Jade et Laurent Gerra ont donc décider de réinventer des séries cultes, à l'image des envahisseurs, qui deviennent désormais Les infectiologues : "Ces médecins étranges venus du fond de leur labo se multiplient en cette période d'épidémie. Leur destination ? Les plateaux télé. Leur but ? En faire leur univers." explique Laurent Gerra.